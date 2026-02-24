Emergenza furti | Ora più telecamere Ma servono rinforzi

Il numero elevato di furti nel fine settimana scorso ha portato a un aumento delle telecamere di sorveglianza, ma le forze dell’ordine richiedono anche rinforzi. In appena poche ore, una decina di abitazioni sono state prese di mira tra Santarcangelo e Villa Verucchio, con alcuni colpi riusciti e altri sventati grazie all’intervento dei proprietari. La situazione ha destato preoccupazione tra i residenti, che chiedono interventi più efficaci.

Ladri in azione in una decina di case, nel giro di poche ore. È stato un venerdì nero il 20 febbraio per Santarcangelo e Villa Verucchio, con numerosi colpi: alcuni andati a segno, altri falliti o con i ladri messi in fuga dai proprietari. Una situazione che preoccupa le due amministrazioni. Il Comune di Santarcangelo ha chiesto a carabinieri e polizia locale di potenziare i controlli, nel frattempo ha accelerato sull’installazione delle 25 nuove telecamere previste. "Gli impianti – confermano dall’amministrazione – saranno montati entro Pasqua". Resta da capire quando verranno attivati. Sull’allarme furti torna Alleanza civica: "Il Comune riconsideri la proposta di chiedere la tenenza dei carabinieri, così come di potenziare la rete di videosorveglianza, superando il piano promesso nel 2018 e non ancora entrato a regime". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Emergenza furti e rapine a Giugliano, vertice in Comune: “zona rossa” e rinforzi in arrivoA Giugliano si è tenuto un vertice in Comune per affrontare l’emergenza furti e rapine crescenti.

Fiuggi, allarme sicurezza e furti. Il sindaco scrive al Prefetto. "Servono rinforzi urgenti, organico ormai carente"A Fiuggi cresce la preoccupazione per la sicurezza, con il sindaco Baccarini che ha scritto al Prefetto Liguori chiedendo un aumento immediato delle forze dell’ordine.

Furti in casa, i ladri ripresi in diretta dalle telecamere

Furto, per 59% degli italiani è reato più temuto. Da allarmi soluzioni sempre più completeNel 2024 i furti nelle abitazioni sono aumentati del 5,4% rispetto all’anno precedente, per un totale di 155.590. Sale anche la percentuale degli italiani che considera il furto il reato più temuto ... tg24.sky.it

Emergenza furti tra raid e fughe ad Angri, cittadini organizzano ronde seraliEmergenza furti ad Angri, alcuni cittadini organizzano ronde notturne per prevenire raid e furti all'interno di appartamenti. Da settimane non si conterebbero le segnalazioni su di una banda di ... ilmattino.it

Emergenza furti a Staggia: i cittadini esasperati scrivono al Prefetto per avere più pattuglie Avanzata anche la proposta di organizzare passeggiate dei residenti durante le ore serali per scoraggiare eventuali malintenzionati. ... - facebook.com facebook