Il vicepresidente del Circolo Radici di Fratelli d’Italia a Taranto ha parlato di un aumento del disagio tra i residenti e i commercianti del centro. Secondo quanto riferiscono le persone che vivono e lavorano in alcune zone centrali, si registrano un numero crescente di furti e atti di teppismo. La questione della sicurezza urbana viene così evidenziata come una preoccupazione diffusa tra la comunità locale.

Tarantini Time Quotidiano Il vicepresidente del Circolo Radici di Fratelli d’Italia Taranto, Arcangelo Alfeo, interviene sul tema della sicurezza urbana riportando le preoccupazioni espresse da cittadini e commercianti in alcune aree centrali della città. “In quartieri come Tre Carrare-Battisti e nel Borgo si avverte sempre più chiaramente un clima di disagio legato a episodi di microcriminalità, furti con scasso e atti di teppismo che stanno mettendo in difficoltà residenti ed esercenti” afferma Alfeo. Secondo il vicepresidente del Circolo Radici, negli ultimi mesi le segnalazioni si sarebbero moltiplicate e descriverebbero una situazione che richiede maggiore attenzione da parte delle istituzioni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sicurezza urbana a Taranto, Alfeo (FdI): “Cresce il disagio in centro tra furti e atti di teppismo”

Taranto: nasce il centro interistituzionale per la salute urbana Oggi presentazioneDi seguito il comunicato: Nasce a Taranto il Centro Interistituzionale per la Salute Urbana.

Pini di Roma: sicurezza urbana al centro del dibattito, tra analisi tecniche e nuove valutazioni sul rischio crollo.Pini di Roma al bivio: tra sicurezza, polemiche scientifiche e scelte dell’amministrazione Roma si trova al centro di un acceso dibattito sulla...

Contenuti utili per approfondire Sicurezza urbana.

Temi più discussi: Forum nazionale sicurezza energetica; Ex Ilva: Landini, non chiamateli incidenti; Ex Ilva, vertice a Palazzo Chigi: il 13 marzo tavolo sulla sicurezza a Taranto; I sindacati: Non si può morire di lavoro, priorità la sicurezza.

La città vecchia di Taranto non è un quartiere e basta: serve una modernità rispettosaCittà Vecchia non è un «quartiere» come gli altri: è un organismo, un palinsesto. Ha avuto la sorte – e insieme la responsabilità – di essere stata letta per decenni con l’occhio della necessità (l’em ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Taranto in crisi, il sindaco chiede più risorse per le forze dell'ordineAllarme sicurezza a Taranto. E se la denuncia arriva dal sindaco non è davvero il caso di chiedersi per chi suona la campana. È sin troppo chiaro che suona e richiama tutti, soprattutto chi è ... quotidianodipuglia.it

Prefetto Dionisi: "La sicurezza urbana non può essere rinviata: servono scelte concrete e immediate" #livorno #sicurezzaurbana #sicurezza #prefettodilivorno #dionisi - facebook.com facebook

Sicurezza urbana a Torino: perché i servizi di vigilanza privata sono sempre più presenti x.com