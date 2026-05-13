Furti abusivismo e insicurezza sociale | commercio sotto pressione anche a Udine e provincia
Negli ultimi tempi, le zone commerciali di Udine e della provincia stanno affrontando un aumento di furti, attività di abusivismo e una crescente sensazione di insicurezza tra i residenti e gli operatori. I negozi e le vie pubbliche si sono trovate a convivere con episodi di illegalità che incidono sulla quotidianità, mentre le autorità monitorano con attenzione la situazione. La percezione di vulnerabilità si amplia, influenzando anche le attività commerciali e la vita delle persone.
Cambiano le città e cambia anche il modo in cui si percepisce – e si subisce – l'illegalità. Nei centri del Nord Est che per anni hanno vissuto su un equilibrio fatto di fiducia, prossimità e controllo sociale “naturale”, oggi la sicurezza è diventata una variabile più fragile: basta un'ondata di.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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Per un caso di cecità fisica, se ne hanno mille di cecità morale. Arturo Graf Borseggi, spaccio, degrado ovunque, abusivismo e potrei continuare per ore. Certo che se non scopri i reati puoi anche fare finta che non siano mai stati commessi. Qualcuno, con molt facebook
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