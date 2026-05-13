Furti abusivismo e insicurezza sociale | commercio sotto pressione anche a Udine e provincia

Negli ultimi tempi, le zone commerciali di Udine e della provincia stanno affrontando un aumento di furti, attività di abusivismo e una crescente sensazione di insicurezza tra i residenti e gli operatori. I negozi e le vie pubbliche si sono trovate a convivere con episodi di illegalità che incidono sulla quotidianità, mentre le autorità monitorano con attenzione la situazione. La percezione di vulnerabilità si amplia, influenzando anche le attività commerciali e la vita delle persone.

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