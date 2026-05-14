A Milano, i negozi sfitti nei quartieri centrali e periferici contribuiscono ad accentuare il senso di abbandono e decadenza. La crisi economica ha portato alla chiusura di molte attività commerciali, lasciando le saracinesche abbassate e i locali vuoti. Questa situazione si riflette nell’aspetto generale delle zone interessate, con un aumento del degrado visibile a occhio nudo. La presenza di negozi chiusi influisce sulla percezione di vitalità delle aree cittadine.

La crisi colpisce il commercio, e le saracinesche chiuse nei quartieri di Milano amplificano la " percezione di degrado ". Lo rileva un terzo degli imprenditori - in totale 314 imprese - che hanno risposto al sondaggio di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza “Dalla strada alla rete”, realizzato in occasione della tredicesima edizione della Giornata nazionale Confcommercio “Legalità ci piace!”. Dai dati del sondaggio i negozi sfitti a Milano città non sono il fenomeno maggiormente percepito - scippi-borseggi con il 41% - ma, con il 34% delle risposte, quello con l’incremento maggiore come segnale di degrado che trasmette insicurezza: + 27%. La percezione di scippi e borseggi risulta, invece, in calo (-4%).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Negozi sfitti, così aumenta il degrado in città"

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