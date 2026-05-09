Durante l'edizione di Fotografia Europea, il circuito Off, gestito dall’associazione culturale Via Roma Zero, ha presentato il progetto ‘Riapriamo per sempre’. L’iniziativa mira a favorire la riapertura dei negozi sfitti nel centro storico, in un tentativo di rivitalizzare le vie centrali della città. La proposta si inserisce tra le attività promosse per sostenere il recupero degli spazi commerciali dismessi.

Fotografia Europea e nello specifico il programma del circuito Off curato dall’associazione culturale Via Roma Zero, hanno tenuto a battesimo un progetto interessante che lascia sperare in una rinascita del centro storico con la riapertura dei tanti (troppi) negozi sfitti. Non è un caso infatti che il progetto di sperimentazione si chiami ‘ Riapriamo per Sempre ’. La visione di questo progetto, realizzato in collaborazione con il collettivo Kublai e nato dalla manifestazione Btalks organizzata da Via Roma Zero per Peacemaking Europe è dallo sfitto all’ ecosistema di quartiere. Lo Spazio Roma 00 in via Roma, 29b all’interno di un ex forno, è la prima riapertura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’altro obiettivo di Fotografia Europea. Il progetto ‘Riapriamo per sempre’: "Così recuperiamo i negozi sfitti"

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