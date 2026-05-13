A Milano, molti negozi risultano chiusi o abbandonati, con le vetrine spesso spente e l’illuminazione notturna ridotta. Questa situazione crea un’atmosfera di vuoto che, secondo alcuni residenti, aumenta la percezione di insicurezza e degrado nelle zone interessate. La presenza di spazi commerciali vuoti è visibile in diverse parti della città, contribuendo a un senso di disagio tra chi vive e frequenta queste aree.

Milano, 13 maggio 2026 – Vetrine deserte, meno illuminazione nelle ore notturne. E quel senso di “ vuoto ” che contribuisce ad alimentare una sensazione di disagio. Stando a un sondaggio realizzato da Commercio Milano Lodi Monza Brianza nel capoluogo meneghino per un terzo degli imprenditori c'è una maggiore percezione di degrado e insicurezza dove ci sono dei negozi sfitti. Il sondaggio . Il sondaggio 'Dalla strada alla rete', è stato realizzato in occasione della tredicesima edizione della Giornata nazionale Confcommercio Legalità ci piace!'. Dai dati del sondaggio i negozi sfitti a Milano città non sono il fenomeno maggiormente percepit o, lo sono infatti scippi-borseggi con il 41%, ma con il 34% delle risposte è quello con l'incremento maggiore come segnale di degrado che trasmette insicurezza: + 27%.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Negozi sfitti? A Milano alimentano senso di insicurezza e degrado”

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