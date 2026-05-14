Un rapporto recente stima che l'illegalità nei negozi italiani abbia un valore di circa 41 miliardi di euro, definendola un “tarlo silenzioso”. Il presidente di Confcommercio ha evidenziato come questa piaga minacci la fiducia, la concorrenza leale e la qualità della vita economica nel settore commerciale. La problematica viene descritta come un fenomeno che agisce dall’interno del sistema economico, compromettendone le fondamenta.

Un "tarlo silenzioso". Questa è l'illegalità nell'immagine scelta dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli (in foto), "che consuma dall'interno la fiducia, la concorrenza leale e la qualità della vita economica". E che nel 2025 è costata 41 miliardi alle imprese italiane del commercio e dei pubblici esercizi, mettendo a rischio 284mila posti di lavoro regolari. Sono tutti numeri in crescita quelli presentati in occasione della tredicesima edizione della giornata nazionale di Confcommercio Legalità, ci piace, tenuta ieri a Roma. Numeri a cui il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che è intervenuto di persona chiudendo l'evento, presta la massima attenzione: "Tutto ciò che nel mondo produttivo è sottratto al circuito della legalità costituisce un fattore di debolezza della stessa sicurezza nazionale".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Negozi, l'illegalità costa 41 miliardi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Your Life as Every Televangelist Level

Sullo stesso argomento

Confcommercio: illegalità costa alle imprese 41 mld nel 2025Quarantuno miliardi di euro e 284mila posti di lavoro a rischio: tanto è costata nel 2025 l’illegalità alle imprese in Italia.

Allarme economia: l’illegalità sottrae 41 miliardi al commercio? Domande chiave Come influisce l'abusivismo commerciale sulla sopravvivenza dei negozi locali? Quali settori subiscono le perdite più pesanti a...

Temi più discussi: Confcommercio lancia l'allarme illegalità: Negozi e imprese non possono essere lasciati soli; Dai profumi al caffè, dalle batterie al tonno: ecco quali sono i prodotti più rubati nei negozi italiani; L’illegalità costa 41 miliardi di euro alle imprese del commercio; L’illegalità costa 41 miliardi alle imprese del commercio.

L’illegalità costa 41 miliardi alle imprese del commercio x.com

Dai profumi agli alcolici, i prodotti più rubati nei negozi italiani secondo ConfcommercioLeggi su Sky TG24 l'articolo Dai profumi agli alcolici, i prodotti più rubati nei negozi italiani secondo Confcommercio ... tg24.sky.it

Taccheggi, furti e baby gang: l’illegalità svuota i negozi italiani e brucia 41 miliardiConfcommercio lancia l’allarme: 284mila posti di lavoro a rischio, esplode la paura tra commercianti e pubblici esercizi. Ogni giorno un furto, una vetrina spaccata, un costo che soffoca le imprese ... giornalelavoce.it