Secondo un rapporto di Confcommercio, nel 2025 l’illegalità ha causato alle imprese italiane una perdita di 41 miliardi di euro. A rischio ci sono circa 284mila posti di lavoro. I dati evidenziano come le attività illegali abbiano un impatto significativo sul settore economico, con conseguenze dirette sui bilanci delle aziende e sull’occupazione.

Quarantuno miliardi di euro e 284mila posti di lavoro a rischio: tanto è costata nel 2025 l’illegalità alle imprese in Italia. Servizio di Beatrice Bossi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Confcommercio: illegalità costa alle imprese 41 mld nel 2025

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