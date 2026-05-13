Un rapporto recente rivela che l’illegalità nel commercio sottrae circa 41 miliardi di euro all’economia nazionale. L’abusivismo commerciale e il taccheggio rappresentano le principali fonti di perdite per i negozi locali, con alcuni settori più colpiti di altri. Le attività commerciali si trovano a fronteggiare un calo degli incassi e una competitività ridotta a causa di queste pratiche illecite.

? Domande chiave Come influisce l'abusivismo commerciale sulla sopravvivenza dei negozi locali?. Quali settori subiscono le perdite più pesanti a causa del taccheggio?. Perché il Nord Est registra tassi di insicurezza superiori alla media?. Come possono i presidi fissi contrastare il degrado urbano e l'illegalità?.? In Breve Abusivismo commerciale e ristorazione causano perdite per 18,5 miliardi di euro totali.. Taccheggio e contraffazione drenano risorse per 10,4 miliardi di euro complessivi.. Nord Est registra 38,6% di insicurezza urbana nei grandi centri.. Il 75,1% degli imprenditori chiede presidi fissi e polizia di quartiere.. Nel 2025 l’illegalità ha sottratto ben 41 miliardi di euro al sistema del commercio e dei pubblici esercizi in Italia, mettendo in pericolo la stabilità di 284mila posti di lavoro regolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme economia: l’illegalità sottrae 41 miliardi al commercio

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