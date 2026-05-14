Nella notte tra il 14 e il 15 maggio si sono disputate le partite di playoff NBA, con Cleveland che ha vinto in trasferta contro Detroit per 117-113, portandosi così sul 3-2 nella serie. La sfida ha visto i Cavs conquistare una vittoria importante nel quinto confronto, interrompendo il fattore campo dei Pistoni. La partita si è conclusa con una differenza di quattro punti, dopo un tempo combattuto.

Salta il fattore campo in gara-5 tra Detroit e Cleveland. I Cavs si impongono 117-113 dopo un tempo supplementare, portandosi sul 3-2 nella serie e soprattutto garantendosi il primo match point davanti al proprio pubblico per staccare il biglietto per la finale della Eastern Conference, dove ad attendere ci sono già da molto i New York Knicks. Una gara-5 emozionante e ricca di colpi di scena. Detroit si trova ancora una volta spalle al muro in questi Playoff, proprio come nel primo turno con gli Orlando Magic. Dall’altra parte Cleveland riesce ad ottenere il primo scalpo esterno e soprattutto sa di essere imbattuta in casa dopo le quattro vittorie con Toronto e le due già ottenute con i Pistons in questa serie.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA 2026, i risultati della notte (14 maggio): Cleveland sbanca Detroit ed è 3-2 nella serie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

NBA 2026, i risultati della notte (6 Maggio): OKC e Detroit si prendono gara-1 con Lakers e ClevelandLe due teste di serie numero uno non sbagliano nella loro prima partita delle semifinali di Conference.

NBA, i risultati della notte (12 maggio): Oklahoma elimina i Lakers, i Cavs impattano con DetroitSi sono disputati due match del secondo turno dei playoff dell’NBA questa notte e non sono mancate emozioni, prestazioni individuali straordinarie e...

Temi più discussi: NBA 2026, i risultati della notte (6 Maggio): OKC e Detroit si prendono gara-1 con Lakers e Cleveland; Harden riaccende Cleveland, Detroit ko. OKC vola con Mitchell, i Lakers vanno sotto 3-0; Playoff NBA 2025-26, risultati della notte: Cleveland passa a Detroit e sorpassa sul 3-2; Statistiche Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons: Risultati Basket.

NBA 2026, i risultati della notte (14 maggio): Cleveland sbanca Detroit ed è 3-2 nella serieSalta il fattore campo in gara-5 tra Detroit e Cleveland. I Cavs si impongono 117-113 dopo un tempo supplementare, portandosi sul 3-2 nella serie e ... oasport.it

NBA, i risultati della notte (13 maggio): gli Spurs battono i Timberwolves e si portano sul 3-2 nelle semifinali di ConferenceUna sola partita disputata nella notte per il secondo turno dei playoff 2026 nella NBA ovvero San Antonio Spurs-Minnesota Timbervolwes, in attesa ... oasport.it