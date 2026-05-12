NBA i risultati della notte 12 maggio | Oklahoma elimina i Lakers i Cavs impattano con Detroit

Nella notte si sono giocati due incontri del secondo turno dei playoff NBA, con risultati che hanno influito significativamente sulle qualificazioni. L’Oklahoma ha eliminato i Lakers, mentre i Cleveland Cavaliers hanno pareggiato con Detroit. Le partite hanno visto prestazioni individuali di rilievo e momenti di grande intensità, contribuendo a definire le prossime mosse delle squadre in questa fase della postseason.

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