NBA i risultati della notte 12 maggio | Oklahoma elimina i Lakers i Cavs impattano con Detroit

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si sono giocati due incontri del secondo turno dei playoff NBA, con risultati che hanno influito significativamente sulle qualificazioni. L’Oklahoma ha eliminato i Lakers, mentre i Cleveland Cavaliers hanno pareggiato con Detroit. Le partite hanno visto prestazioni individuali di rilievo e momenti di grande intensità, contribuendo a definire le prossime mosse delle squadre in questa fase della postseason.

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Si sono disputati due match del secondo turno dei playoff dell’NBA questa notte e non sono mancate emozioni, prestazioni individuali straordinarie e verdetti pesantissimi in ottica postseason. A Est, i Cleveland Cavaliers hanno ristabilito la parità nella serie contro i Detroit Pistons grazie a un irreale Donovan Mitchell da 43 punti, mentre a Ovest gli Oklahoma City Thunder hanno chiuso i conti eliminando i Los Angeles Lakers con uno sweep che conferma la candidatura della franchigia guidata da Shai Gilgeous-Alexander al titolo NBA. I Cleveland Cavaliers pareggiano la serie di secondo turno playoff contro i Detroit Pistons imponendosi 112-103 in gara-4 grazie a una prestazione mostruosa di Donovan Mitchell.🔗 Leggi su Oasport.it

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