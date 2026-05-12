NBA i risultati della notte 12 maggio | Oklahoma elimina i Lakers i Cavs impattano con Detroit
Nella notte si sono giocati due incontri del secondo turno dei playoff NBA, con risultati che hanno influito significativamente sulle qualificazioni. L’Oklahoma ha eliminato i Lakers, mentre i Cleveland Cavaliers hanno pareggiato con Detroit. Le partite hanno visto prestazioni individuali di rilievo e momenti di grande intensità, contribuendo a definire le prossime mosse delle squadre in questa fase della postseason.
Si sono disputati due match del secondo turno dei playoff dell’NBA questa notte e non sono mancate emozioni, prestazioni individuali straordinarie e verdetti pesantissimi in ottica postseason. A Est, i Cleveland Cavaliers hanno ristabilito la parità nella serie contro i Detroit Pistons grazie a un irreale Donovan Mitchell da 43 punti, mentre a Ovest gli Oklahoma City Thunder hanno chiuso i conti eliminando i Los Angeles Lakers con uno sweep che conferma la candidatura della franchigia guidata da Shai Gilgeous-Alexander al titolo NBA. I Cleveland Cavaliers pareggiano la serie di secondo turno playoff contro i Detroit Pistons imponendosi 112-103 in gara-4 grazie a una prestazione mostruosa di Donovan Mitchell.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
NBA 2026, i risultati della notte (6 Maggio): OKC e Detroit si prendono gara-1 con Lakers e ClevelandLe due teste di serie numero uno non sbagliano nella loro prima partita delle semifinali di Conference.
Leggi anche: NBA, i risultati della notte (3 aprile): Oklahoma travolge i Los Angeles Lakers, non sbagliano Pistons e Spurs
Argomenti più discussi: Playoff NBA 2025-26, risultati della notte: OKC travolge i Lakers, Detroit batte i Cavs; Detroit e Oklahoma City: difese da Finals, Cleveland e Lakers al tappeto; NBA, i risultati della notte (12 maggio): Oklahoma elimina i Lakers, i Cavs impattano con Detroit; Finals Jr. NBA/Jr. WNBA FIP Schools League 2026, i risultati della prima giornata.
Washington alla uno, Utah alla due, Memphis alla tre e non solo: ecco tutti i risultati della Draft Lottery NBA #cronachedibasket #nba #nbadraft facebook
Thread della Lotteria del Draft NBA 2026 reddit
Love it ! Way to go Joel Hans ! x.com
NBA, i risultati della notte (12 maggio): Oklahoma elimina i Lakers, i Cavs impattano con DetroitSi sono disputati due match del secondo turno dei playoff dell’NBA questa notte e non sono mancate emozioni, prestazioni individuali straordinarie e ... oasport.it