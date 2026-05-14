Il commissario tecnico della nazionale femminile ha convocato Asia Bonelli della CBF Balducci Macerata tra le 30 atlete scelte per la Volleyball Nations League 2026. Bonelli, palleggiatrice, è stata inclusa nella rosa ufficiale per la stagione 2023-24. La selezione comprende giocatrici di diverse squadre italiane, con Velasco che ha comunicato le sue scelte per il torneo internazionale.

C’è anche Asia Bonelli, palleggiatrice della CBF Balducci Macerata dalla stagione 2023-24, nella lista delle 30 azzurre selezionate dal commissario tecnico Julio Velasco per la Volleyball Nations League 2026. Il Ct azzurro ha comunicato l’elenco delle atlete che prenderanno parte alla prestigiosa competizione internazionale dell’estate 2026, inserendo anche la regista arancionera tra le protagoniste del gruppo della Nazionale femminile seniores. Per la CBF Balducci si tratta di un motivo di grande soddisfazione vedere Bonelli entrare a far parte del roster azzurro della VNL, competizione che riunisce le migliori Nazionali del panorama mondiale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nazionale femminile. Velasco chiama Asia Bonelli della Cbf Balducci

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