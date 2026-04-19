Asia Bonelli ha firmato un nuovo contratto con la CBF Balducci, confermando la sua presenza nel roster anche per la prossima stagione di Serie A1 femminile. La palleggiatrice, che ha già disputato tre campionati con la squadra, ha dichiarato di sentirsi ormai parte della città di Macerata. La squadra si prepara a disputare il campionato di massimo livello nazionale, con Bonelli che ha contribuito alla salvezza ottenuta nella passata annata.

La palleggiatrice Asia Bonelli e la CBF Balducci ancora assieme per il quarto anno di fila, la giocatrice ha rinnovato per la prossima stagione e giocherà nel campionato di A1 di volley femminile con la squadra maceratese alla cui salvezza ha contribuito nella scorsa stagione. Bonelli, classe 2000 e alta 181 cm, sarà uno dei tasselli importanti della squadra. Una conferma importante, impreziosita pure dalla recentissima convocazione della palleggiatrice lombarda nella Nazionale Seniores B femminile. "Sono felicissima. Macerata – ha detto Bonelli – ormai è un po’ casa e qui mi è stata data l’opportunità di calcare il palcoscenico della serie A1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bonelli rinnova con la Cbf Balducci. "Ormai Macerata è un po’ casa mia"

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