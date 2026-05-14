Due gufi reali sono nati a Riccione e il Comune ha lanciato un contest per scegliere i nomi. Sono state proposte tre coppie di nomi tra cui i cittadini possono scegliere. I nomi sono stati scelti tra i personaggi di manga, che sono stati selezionati come ispirazione per i nuovi nati. La partecipazione avviene attraverso una votazione pubblica, aperta fino alla data stabilita.

? Punti chiave Quali sono le tre coppie di nomi proposte per i piccoli?. Chi sono i personaggi dei manga scelti per i nuovi nati?. Come hanno protetto i piccoli durante i 34 giorni di cova?. Perché questa nascita è una vittoria per la conservazione della specie?.? In Breve Votazioni aperte sui social fino a domenica 24 maggio per scegliere i nomi.. Opzioni proposte includono Goemon e Jigen, Zoro e Rufy o Gaspare e Orazio.. Patrizia Leardini di Costa Edutainment sottolinea il valore didattico dell'iniziativa ambientale.. Cova durata 34 giorni sotto sorveglianza video h24 degli esperti di Raptors World.. A Riccione, il parco Oltremare ha confermato tramite analisi del DNA la nascita di due maschi di Gufo reale, specie nota scientificamente come Bubo bubo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nati due gufi reali a Riccione: il contest per scegliere i nomi

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