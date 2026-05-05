Sono stati annunciati i quattro pulli di falco nato dalla coppia di falchi che ha scelto il tetto del Pirellone come nido fin dal 2014. I giovani uccelli sono tre maschi e una femmina e sono nati in cima all’edificio, a 125 metri di altezza. A breve sarà aperto un contest per scegliere i nomi dei piccoli.

Milano, 5 maggio 2026 -Sono quattro. Tre maschi e una femmina. Sono i pulli di Giò e Giulia, la coppia di falchetti che ormai dal 2014 ha scelto di fare il nido in cima al Pirellone, a 125 metri di altezza. Da ieri i piccoli sono stati “inanellati”: un’operazione importante e anche un’occasione per pesare e monitorare lo stato di salute. Le operazioni -come da tradizione - sono state condotte dal Gruppo Ornitologico Lombardo. A cosa serve l’anello di metallo. A seguite dell’intervento, attraverso la pesatura dei pulli e le valutazioni di altri parametri specifici, si è stabilito che certamente tre di loro sono maschi, l'altra è una femmina. A ciascuno è stato posto un anello di metallo leggero, adeguato al diametro delle zampe, che riporta un codice alfanumerico grazie al quale è possibile identificare ogni falco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inanellati i 4 pulli nati dai falchi Giò e Giulia, col loro nido in cima al Pirellone. Presto il contest per scegliere i nomi

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