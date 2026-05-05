Tre maschi e una femmina i falchetti di Giò e Giulia nati sul Pirellone | a breve il contest per scegliere i nomi

Tre falchetti maschi e una femmina, nati sul Pirellone da Giò e Giulia, sono stati recentemente inanellati. Nei prossimi giorni, si svolgerà un concorso per scegliere i loro nomi. I piccoli uccelli sono stati monitorati e identificati con anelli di riconoscimento. L'evento si inserisce nelle attività di sorveglianza e tutela della specie.

I quattro falchetti pellegrini di Giò e Giulia nati sul Pirellone sono stati inanellati: sono tre maschi e una femmina. Tra poche settimane lasceranno il nido, mentre si prepara il contest per scegliere i nomi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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