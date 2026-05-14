Nastri Grandi Serie Napoli domina candidature e set | da Portobello a Il commissario Ricciardi e La Preside

Il 6 giugno Napoli ospiterà la cerimonia dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, un evento che premia le produzioni televisive italiane di maggior rilievo. La città si conferma un centro importante per il settore, con numerose candidature e set di serie come Portobello, Il commissario Ricciardi e La Preside. L’evento rappresenta un momento di rilievo per la serialità nazionale, attirando l’attenzione di professionisti e appassionati del settore.

Napoli torna a ospitare il 6 giugno i Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, appuntamento ormai fisso per il riconoscimento dedicato alla serialità italiana. E quest’anno il legame con la città è ancora più evidente: tra le candidature spuntano diverse produzioni ambientate o girate a Napoli, da Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Nastri d’Argento Grandi Serie 2026: Portobello domina, ecco tutte le candidatureLa serialità italiana continua a ritagliarsi uno spazio sempre più centrale nell’industria audiovisiva nazionale e internazionale.

Nastri d’Argento Grandi Serie 2026, tutte le candidatureNastri d’Argento 2026: trionfa “Portobello” di Marco Bellocchio come Serie dell’anno.

Temi più discussi: Giampaolo Morelli e Monica Guerritore: L’amore oggi è veloce, fragile e sfugge al controllo| VIDEO; Calcio, undici squadre campane tra i professionisti: dalla serie A alla serie C; Serie C 2026/2027, sono già 46 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomi; Serie C 2026/2027, sono già 51 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomi.

Sabrina Scescilia #Ferilli è candidata come miglior attrice ai Nastri d'Argento Grandi Serie per #ATestaAlta, nominata anche come miglior serie drama. #Portobello di Marco Bellocchio è la ‘Serie dell’anno’ 2026. La premiazione a Napoli il 6 giugno x.com

Nastri Grandi Serie, Napoli domina candidature e set: da Portobello a Il commissario Ricciardi e La PresideIl 6 giugno la cerimonia dei Nastri d’Argento Grandi Serie torna in città: molte produzioni candidate sono state girate in città o raccontano storie profondamente legate al territorio campano, mentre ... napolitoday.it

Nastri d'Argento Grandi Serie 2026: Portobello è la serie dell'annoPortobello di Marco Bellocchio, protagonista uno straordinario Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, è la Serie dell’anno 2026. Lo annunciano i ... ilmattino.it