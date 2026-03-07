Portobello dimostra che Marco Bellocchio, 86 anni, resta uno dei registi italiani con uno sguardo ancora vivo e attento. Il primo episodio della serie, ricco di dettagli e anticipazioni, rivela un lavoro che si distingue per la cura e la capacità di coinvolgere lo spettatore. La produzione si inserisce nel panorama televisivo come un esempio di impegno e qualità.

Non può che essere un caso. Il primo episodio di Portobello, uno scrigno di indizi e presagi rispetto a tutto quello che viene dopo, ha diverse cose in comune con La Grazia di Sorrentino, Heated Rivalry e The Pitt, un film e due serie piuttosto distanti tra loro, ma tutti usciti negli ultimi mesi generando molta conversazione. Ognuno di questi progetti, inclusa la serie di Marco Bellocchio, ha fatto il proprio percorso autonomamente, ma curiosamente Portobello contiene tutti i quattro elementi inconsueti che hanno in parte decretato il successo degli altri tre, dimostrando quanta novità sia in grado di portare incessantemente uno dei nostri... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Portobello è la prova che Marco Bellocchio, 86 anni, è uno dei nostri autori dallo sguardo più giovane

Leggi anche: In “Portobello” Marco Bellocchio ha unito la passione a un cast perfetto

Portobello, la storia vera di Enzo Tortora che ha ispirato la serie di Marco BellocchioLa vicenda che ha coinvolto il celebre presentatore televisivo è stato un caso che ha scosso il paese intero e che anche dopo la sua risoluzione ha...

Una selezione di notizie su Marco Bellocchio.

Temi più discussi: Nel canto della fama di Marco Bellocchio vive chi risolve un indovinello. Su Portobello, con Fabrizio Gifuni e un grande cast; Per una televisione indipendente: Enzo Tortora oltre lo scandalo; Dove eravamo rimasti? — Portobello di Marco Bellocchio; Paolo Pierobon, avvocato di Enzo Tortora nella serie Portobello: Fu massacrato dai pentiti, come oggi sui social.

Portobello è la prova che Marco Bellocchio, 86 anni, è uno dei nostri autori dallo sguardo più giovanePortobello, la prima serie italiana di HBO max, condivide alcuni elementi innovativi con tre dei titoli più hype degli ultimi mesi ... gqitalia.it

Il Portobello di Gifuni e Bellocchio: Tortora è una chiave, non c’entra la nostalgiaIl sodalizio tra l’attore e il regista si rinnova nella serie di Hbo Max dove il caso Tortora diventa un racconto sulla solitudine, la fragilità della ... repubblica.it

Portobello, la serie tv di Marco Bellocchio che racconta Enzo Tortora, ci regala anche la trasformazione di Valeria Marini in Moira Orfei: "è stato un momento di teatro, e di cinema, abbastanza indimenticabile", parola di Fabrizio Gifuni. Intervista di Valentina Ari - facebook.com facebook

DIRITTO, CHE CINEMA! Dal caso Tortora riportato in tv da Marco Bellocchio alle ingiuste detenzioni di oggi: come nasce un errore giudiziario e perché può riguardare chiunque #Giustizia #ErroriGiudiziari #EnzoTortora #IngiustaDetenzione x.com