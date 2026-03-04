I Pugni in Tasca | dopo Portobello Marco Bellocchio ritorna al cinema con il suo capolavoro d’esordio

Dopo il successo della serie Portobello su HBO Max, torna in sala il film d’esordio di Marco Bellocchio, I pugni in tasca. Il film è stato restaurato e presenta ora una nuova versione che evidenzia la sua forza visiva e politica. La pellicola, uscita circa sessant’anni fa, viene riproposta per il pubblico in una forma rivista.

Uscito nel 1965, I pugni in tasca, ambientato in una provincia ferma e soffocante, racconta una famiglia come luogo di tensione, repressione e violenza non esplicita. Bellocchio non addolcisce nulla e urla il suo disagio, senza cercare consolazioni, con uno stile essenziale. Non perde tempo. Il 23 marzo I pugni in tasca di Marco Bellocchio tornerà in sala, in versione integrale, per festeggiare il suo sessantesimo anniversario. Sarà distribuito da Cat People con la collaborazione di Cinematocco.