Continua il successo del cortometraggio Le Faremo Sapere che entra tra i cinque titoli finalisti ai Nastri d’Argento 2026

Il cortometraggio “Le Faremo Sapere” prosegue il suo percorso di riconoscimenti, passando dalla vittoria ai David di Donatello alla selezione tra i cinque finalisti ai Nastri d’Argento 2026. La candidatura è stata annunciata dopo le precedenti affermazioni, confermando la presenza tra i film in corsa per il premio. La pellicola ottiene così un nuovo riconoscimento nel panorama cinematografico italiano.

Dopo i David di Donatello, “Le Faremo Sapere” continua la sua corsa al successo con la candidatura ai Nastri d’Argento 2026. Il cortometraggio, nato all’interno del progetto Settima Arte Festival promosso e sostenuto da Oriocenter, è stato infatti selezionato tra i finalisti della categoria dedicata ai cortometraggi di fiction. Un ulteriore traguardo di grande rilievo che conferma il valore artistico e produttivo di un progetto nato sul territorio e capace di distinguersi nel panorama cinematografico nazionale. I Nastri d’Argento, assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), rappresentano uno dei premi più prestigiosi del cinema italiano, tra i più antichi in Europa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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