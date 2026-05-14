A San Giovanni Rotondo si svolge “Letteratura e Territorio – Street Book Festival”, un evento che durerà tre giorni e si concentra sulla promozione dei libri e della cultura. La manifestazione prevede incontri con autori, esposizioni di libri e attività dedicate al mondo letterario. L’iniziativa si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo diverse location della zona e attirando appassionati e lettori di ogni età.

L’evento - che ospiterà oltre 30 tra autori e illustratori, provenienti da ogni parte d’Italia – è organizzato e promosso da Gargano Vita e dalla Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo in collaborazione con le librerie LibreriBrà di San Giovanni Rotondo e Ubik Foggia. Nasce con l’obiettivo di portare i libri tra la gente, trasformando strade, piazze e luoghi simbolo in spazi di incontro, confronto e crescita. Non solo presentazioni e dialoghi con autori, ma un vero e proprio percorso culturale diffuso, capace di intrecciare letteratura, identità e valorizzazione del territorio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nasce “Letteratura e Territorio – Street Book Festival”: a San Giovanni Rotondo una tre giorni dedicata ai libri e alla cultura

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