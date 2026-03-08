È stata ufficialmente creata la coalizione “Progetto Futuro” per sostenere la candidatura di Floriana Natale come sindaco di San Giovanni Rotondo. La nascita del gruppo è stata annunciata recentemente e rappresenta un nuovo schieramento politico in vista delle prossime elezioni amministrative nel comune. La coalizione si è formata con l’obiettivo di supportare la candidatura di Natale.

Si è ufficialmente costituita la coalizione “Progetto Futuro” a sostegno di Floriana Natale, candidata Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo. I partiti di centro-destra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati, unitamente alle liste civiche Noi Ora, Cuore Civico, In.Formazione e Città Attiva, hanno dato vita a un progetto politico coeso e orientato al futuro. L’obiettivo principale è quello di restituire centralità ai cittadini, credibilità all’amministrazione e nuove prospettive al territorio. L’avvocato Floriana Natale rappresenta al meglio questa sintesi avendo già dimostrato coerenza, passione, competenza e una visione strategica al servizio della comunità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nasce “Progetto Futuro” a sostegno di Floriana Natale candidata Sindaco di San Giovanni Rotondo

