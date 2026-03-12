Formazione per attori | in Sicilia nasce un nuovo corso professionale finanziato dalla Regione

In Sicilia è iniziato un nuovo corso professionale per attori, promosso e finanziato dalla Regione Siciliana attraverso l’Assessorato regionale della Formazione Professionale. Il percorso intende formare nuovi talenti e si rivolge a chi desidera intraprendere una carriera nel campo della recitazione. La formazione è rivolta a un pubblico specifico e mira a offrire competenze pratiche e teoriche nel settore.

Palermo – Ha preso avvio in Sicilia un corso professionale per attori promosso e finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della Formazione Professionale. Un'iniziativa che rafforza l'offerta formativa nel settore dello spettacolo e che propone un percorso pubblico strutturato e qualificante dedicato alla formazione dell'attore in ambito teatrale e cinematografico. Il progetto è realizzato dall'ente di formazione accreditato Job Service Soc. Coop. Sociale, con sede operativa a Palermo in via Tommaso Marcellini 8H e presieduto da Vincenzo Romano, in collaborazione con un ente di formazione partner. Il percorso coinvolge complessivamente 30 allievi selezionati, offrendo loro un'opportunità concreta di formazione professionale nel campo della recitazione.