Nasce il Movimento Italiano Diritti Detenuti

È stato annunciato il lancio del Movimento Italiano Diritti Detenuti, un gruppo che si propone di promuovere cambiamenti nella percezione e nelle pratiche legate alla pena nel paese. L’obiettivo principale è tutelare i diritti delle persone detenute, con un'attenzione particolare alle condizioni di vita e alle procedure legali. Il movimento si impegna a portare avanti iniziative e proposte per una riforma del sistema penitenziario italiano.

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Il Movimento Italiano Diritti Detenuti punta a riformare la cultura della pena in Italia, tutelando i diritti di chi è in carcere. Strumenti digitali, percorsi formativi e una rete di esperti per garantire un reale reinserimento sociale. Il Movimento opera su due livelli distinti. Il primo riguarda la sensibilizzazione della società civile sul tema della detenzione e della giustizia: informare, raccontare e rendere accessibile a tutti — non solo agli addetti ai lavori e ai volontari — una realtà spesso invisibile. In questa direzione, il Movimento si propone di tradurre dati, storie e diritti in una narrazione comprensibile, capace di raggiungere chiunque.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Nasce il Movimento Italiano Diritti Detenuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Un altro tipo di giustizia è possibile. Ecco perché nasce il Movimento Italiano Diritti Detenuti Sullo stesso argomento Nasce a Caserta il primo Osservatorio per i diritti dei detenuti della provinciaA sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente della Provincia di Caserta, Aneto Colombiano, che ha evidenziato l’importanza di... Nasce a Caserta l’Osservatorio per i diritti dei detenutiNasce a Caserta il primo Osservatorio per i diritti dei detenuti della provincia, fortemente voluto dal Garante Don Salvatore Saggiomo. Temi più discussi: Nasce il Movimento Italiano Diritti Detenuti per il reinserimento e la tutela in carcere; Movimento Italiano Diritti Detenuti: nuova idea di giustizia; Movimento Italiano Diritti Detenuti: il movimento che difende dignità, diritti e reinserimento sociale -; Diritti delle persone in movimento. Nasce il Movimento Italiano Diritti Detenuti per il reinserimento e la tutela in carcere ift.tt/EwAdgvQ x.com Nasce il Movimento Italiano Diritti Detenuti | Troncatti: per aiutare il reinserimento e cambiare narrazioneNasce il Movimento Italiano Diritti Detenuti: l'associazione di Giulia Troncatti che aiuta i carcerati a reinserirsi in società ... ilsussidiario.net Carceri, nasce il Movimento italiano diritti detenutiRoma, 13 mag. (askanews) – Contribuire al superamento della logica puramente retributiva della pena e tutelare i diritti delle persone detenute, in particolare quelli che incidono direttamente sulle p ... askanews.it