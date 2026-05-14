Nasce il Movimento Italiano Diritti Detenuti
È stato annunciato il lancio del Movimento Italiano Diritti Detenuti, un gruppo che si propone di promuovere cambiamenti nella percezione e nelle pratiche legate alla pena nel paese. L’obiettivo principale è tutelare i diritti delle persone detenute, con un'attenzione particolare alle condizioni di vita e alle procedure legali. Il movimento si impegna a portare avanti iniziative e proposte per una riforma del sistema penitenziario italiano.
Il Movimento Italiano Diritti Detenuti punta a riformare la cultura della pena in Italia, tutelando i diritti di chi è in carcere. Strumenti digitali, percorsi formativi e una rete di esperti per garantire un reale reinserimento sociale. Il Movimento opera su due livelli distinti. Il primo riguarda la sensibilizzazione della società civile sul tema della detenzione e della giustizia: informare, raccontare e rendere accessibile a tutti — non solo agli addetti ai lavori e ai volontari — una realtà spesso invisibile. In questa direzione, il Movimento si propone di tradurre dati, storie e diritti in una narrazione comprensibile, capace di raggiungere chiunque.🔗 Leggi su Laverita.info
Un altro tipo di giustizia è possibile. Ecco perché nasce il Movimento Italiano Diritti Detenuti
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Nasce il Movimento Italiano Diritti Detenuti per il reinserimento e la tutela in carcere ift.tt/EwAdgvQ x.com
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