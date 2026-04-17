Nasce a Caserta il primo Osservatorio per i diritti dei detenuti della provincia

A Caserta è stato istituito il primo Osservatorio dedicato ai diritti dei detenuti nella provincia. L’iniziativa è stata promossa dal Garante locale e annunciata durante una tavola rotonda a cui hanno partecipato i dirigenti degli istituti penitenziari della zona. L’assemblea ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali e operatori del settore penitenziario. La creazione dell’Osservatorio mira a monitorare e promuovere le condizioni di vita all’interno delle carceri.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente della Provincia di Caserta, Aneto Colombiano, che ha evidenziato l’importanza di creare sinergie tra istituzioni per garantire maggiore attenzione ai diritti delle persone detenute. Presente anche il vescovo di Caserta e Capua, monsignor Pietro Lagnese. L’Osservatorio sarà dedicato alla memoria di don Peppe Diana, figura simbolo della lotta per la legalità, a testimonianza di un impegno che guarda alla dignità umana e al reinserimento sociale come pilastri fondamentali.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Nasce a Caserta il primo Osservatorio per i diritti dei detenuti della provincia Notizie correlate Carcere Malaspina, nasce un nuovo Osservatorio a tutela dei detenuti e degli operatori della polizia penitenziariaInvestire nella giustizia minorile significa proteggere il futuro e rafforzare la sicurezza del Paese. Caltagirone, il Garante dei Diritti dei Detenuti: primo regolamento approvatoIl comune di Caltagirone ha approvato il regolamento per l’istituzione del Garante dei diritti dei detenuti, un organo monocratico che dovrà operare... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Caserta nasce La Domenica Lenta: nuove opportunità per i giovani del territorio; Caserta, nasce nuova area nel Pd: incontro dei Progressisti per rafforzare il Campo Largo; CASERTA / PALERMO- Nasce in Sicilia la rete regionale per l’atresia delle vie biliari, diagnosi rapida per i neonati. La casertana Ranucci tra i medici in prima linea; Caserta / Provincia. Nasce nuova area politica del PD: giovedì 16 aprile iniziativa con Tartaglione, Villani, Lombardi, Dinacci e Stumpo. Caserta, Turco: nasce il polo regionale NOTIX, tv, radio e quotidiano della CampaniaCASERTA – Il gruppo radiotelevisivo nazionale PRIMASET, guidato dalla famiglia Turco, accelera sul fronte editoriale e annuncia il lancio di un nuovo polo integrato interamente dedicato alla Campania. ecodicaserta.it Caserta, nasce nuova area politica del PD con Tartaglione e VillaniCASERTA – Domani, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 18.00, la sede dell’Associazione Progressisti per Terra di Lavoro a Caserta, sita in via Maielli, ospiterà un’iniziativa che punta alla creazione di ... ecodicaserta.it Giosy71 e RO racing: nasce il progetto 2026 tra Ferrari 488, nuova struttura e ambizioni internazionali La scuderia RO racing annuncia l’avvio della collaborazione con Giuseppe D’Angelo, conosciuto nel panorama delle cronoscalate come Giosy71, protagoni facebook Sim Pink Maranello: nella terra dei motori nasce il primo team e-sport tutto al femminile x.com