A Caserta è stato istituito il primo Osservatorio per i diritti dei detenuti della provincia, promosso dal Garante Don Salvatore Saggiomo. La creazione di questa struttura mira a monitorare e tutelare le condizioni dei detenuti presenti nelle carceri locali. La nascita di questo organismo rappresenta un passo importante nel settore della tutela dei diritti penitenziari nella regione.

Nasce a Caserta il primo Osservatorio per i diritti dei detenuti della provincia, fortemente voluto dal Garante Don Salvatore Saggiomo. Al centro del dibattito, il ruolo del carcere come luogo di recupero e inclusione, oltre che di detenzione. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato il presidente della Provincia di Caserta, Aneto Colombiano. Presente anche il vescovo di Caserta e Capua, monsignor Pietro Lagnese. L’Osservatorio sarà dedicato alla memoria di don Peppe Diana, simbolo dell’impegno per la legalità e la dignità delle persone.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Nasce a Caserta l’Osservatorio per i diritti dei detenuti

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