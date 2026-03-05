San Martino delle Scale visita guidata e degustazione delle birre fatte dai monaci in abbazia

A San Martino delle Scale si svolge un evento organizzato da ArcheOfficina, che prevede una visita guidata all’interno dell’abbazia e una degustazione di birre artigianali create dall’associazione Hora. L’evento si tiene nella suggestiva cornice dell’abbazia e rappresenta un’occasione per scoprire la storia del luogo e assaporare le birre fatte dai monaci. La giornata si svolge in un’unica giornata e coinvolge i partecipanti in entrambe le attività.

Torna l'appuntamento di ArcheOfficina nella splendida cornice di San Martino delle Scale. In occasione dell'evento sarà organizzata una visita guidata nella grande e suggestiva Abbazia di San Martino delle Scale e, al termine, una degustazione di birre artigianali ideate dall'associazione Hora Benedicta insieme ai monaci.L'attività riprende l'antica vocazione dei monasteri benedettini di produrre le cosiddette "birre di Abbazia", pensate da e per i monaci, con studi sulle erbe officinali da amaro.

Dai tesori alle birre: visita e degustazione in abbazia a San Martino delle Scale

Abbazia di San Martino delle Scale, visita e degustazione di birre artigianali

La festa delle donne a San Martino delle Scale: visite e degustazioni in Abbazia
L'Abbazia di San Martino delle Scale apre le porte per un nuovo weekend di visite guidate e degustazioni: un'occasione unica per

