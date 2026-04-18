Ginnastica Artistica | oggi l’epilogo della Regular Season in diretta su SportfaceTV

Oggi si concludono le competizioni della Regular Season di Ginnastica Artistica presso l’Umbria Forum di Terni. L’evento, che ha avuto inizio ieri, venerdì 17 aprile, vede la partecipazione delle squadre di Serie A e B, sia maschili che femminili, impegnate nelle ultime prove prima dei playoff. La giornata sarà trasmessa in diretta su SportfaceTV, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire le esibizioni e le classifiche finali di questa fase del campionato.

L’Umbria Forum di Terni ospita il finale della Regular Season di Ginnastica Artistica. Tra ieri, venerdì 17 aprile, ed oggi sabato 18 aprile, è di scena il terzo e conclusivo appuntamento del Campionato Nazionale di Serie A e B di ginnastica artistica maschile e femminile. Campionato Nazionale di Serie A e B di ginnastica artistica maschile e femminile, tutto o niente, il programma di oggi è ricco. L’evento rappresenta lo snodo cruciale per definire gli accessi alla Final Eight scudetto, programmata per il prossimo 16 maggio presso la Choruslife Arena di Bergamo. Dopo le precedenti tappe di Modena e Biella, il circuito nazionale è di scena in Umbria.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Ginnastica artistica, si infiamma la Serie A: Vercelli favorita, attese le big azzurre per la chiusura di regular seasonSabato 18 aprile andrà in scena la terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre riservato alla... Boxe, Under 19: oggi diretta dalle 13:30 su SportfaceTVL’impianto sportivo Palavinci di Montecatini Terme ospita da oggi le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani di Pugilato Olimpico, evento... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Terni - La 3ª tappa dei Top Events presentata in Umbria: gli studenti accolgono Brugnami e Fioravanti; Centro preparazione olimpica ginnastica artistica; Guida a un weekend primaverile pieno di Ginnastica tra World Cup, Campionati Italiani ed Europei; Ginnastica artistica, al PalaTerni l'élite nazionale con il campionato di Serie A1, A2 e B. Brugnami e Fioravanti presentano i campionati italiani di ginnastica artisticaAll'Umbria Forum di Terni il terzo appuntamento con i Top Events 2026 per il Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di ginnastica artistica. La tappa che si tiene oggi e domani al Pala Terni è stata pr ... sporterni.it Ginnastica artistica, si infiamma la Serie A: Vercelli favorita, attese le big azzurre per la chiusura di regular seasonSabato 18 aprile andrà in scena la terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre riservato alla Polvere di ... oasport.it Ginnastica Artistica Italiana. facebook 17/4/26. Trionfo per le chioggiotte di Arena Artis che hanno conquistato il 12/4 due trofei a Belluno nella competizione regionale di ginnastica artistica Silver LB3 Base ZTB della Federazione Ginnastica d’Italia. La squadra Allieve al 3°posto e quella Junior-Se x.com