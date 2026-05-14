Napoli trattative in corso per un nuovo giovane attaccante | i dettagli

A Napoli si stanno svolgendo trattative per l’acquisto di un nuovo giovane attaccante. Durante il periodo estivo, il responsabile del settore sportivo ha concentrato l’attenzione su un calciatore di nazionalità tunisina. La trattativa è attualmente in fase di sviluppo, ma non sono ancora stati resi noti dettagli ufficiali. La società segue da vicino l’andamento della negoziazione, con l’obiettivo di perfezionare l’accordo nelle prossime settimane.

Con l’arrivo del periodo estivo, Giovanni Manna è molto attento al mercato. Il suo mirino è caduto su Khalaili. Secondo le recenti indiscrezioni, il Napoli starebbe puntando l’israeliano. Tuttavia, l’aspetto economico non è stato ancora definito. La “Gazzetta dello Sport” ha rivelato l’andamento delle trattative. L’Union, attuale squadra in cui il giocatore milita, ha investito 6,5 milioni per acquistarlo dal Maccabi. Ad oggi, il cartello per la cessione è pari a 25 milioni di euro. Se effettivamente venisse venduto a questa cifra, al momento il calciatore diventerebbe il giocatore di origini israeliane più pagato. Il club azzurro, però, non sarebbe disposto a spendere una simile somma. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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