Welfare Liguria | nuovo corso con Tavelli e un team più giovane

L’assemblea di Confcooperative Federsolidarietà Liguria si è svolta a Genova, dove è stato eletto all’unanimità Riccardo Tavelli come nuovo presidente per i prossimi quattro anni. Al voto ha partecipato un team di membri più giovane rispetto al passato, segnando un cambio di direzione per il settore sociale regionale. La nomina è stata accolta con entusiasmo dai presenti, che sperano in una fase di rinnovamento e sviluppo.

L’assemblea di Confcooperative Federsolidarietà Liguria, tenutasi a Genova, ha sancito un nuovo corso per il settore sociale regionale con l’elezione all’unanimità di Riccardo Tavelli alla presidenza per i prossimi quattro anni. Il rinnovo della guida si accompagna a una profonda trasformazione del Consiglio regionale, dove il ricambio generazionale e di genere emerge con decisione: il 76% dei nuovi membri non ha mai ricoperto tale ruolo, con una partecipazione femminile che raggiunge il 43% e una quota di componenti sotto i 40 anni pari al 17%. Il peso economico del welfare cooperativo ligure. Dietro le nuove nomine si cela un sistema produttivo di fondamentale importanza per la tenuta del territorio, capace di generare circa 300 milioni di euro di valore annuo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Welfare Liguria: nuovo corso con Tavelli e un team più giovane Liguria, Savona guida il welfare: nuovo piano per l’assistenzaLe Opere Sociali di Savona assumono la guida del coordinamento delle Aziende Pubbliche di servizi della Liguria per i prossimi tre anni, con... Lidl, aumento degli stipendi e più welfare con il nuovo contratto integrativoLidl Italia e i sindacati hanno siglato il nuovo contratto integrativo aziendale.