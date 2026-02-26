Immobili pubblici occupati e trasformati in abitazioni | blitz a San Pietro a Patierno

Nella zona di San Pietro a Patierno si è svolto un intervento congiunto delle forze dell’ordine per verificare le occupazioni di immobili pubblici trasformati in abitazioni. Durante l’operazione, sono state identificate due persone coinvolte in attività di occupazione abusiva, che sono state denunciate. L’intervento rientra in una serie di controlli mirati a contrastare le occupazioni non autorizzate di proprietà pubbliche.

Due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di immobili pubblici, nell’ambito di un’operazione interforze ad “Alto Impatto” alla quale hanno partecipato, insieme alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, anche gli agenti delle unità operative. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Blitz a San Pietro a Patierno: case occupate, allacci abusivi e 2mila scarpe di alta moda sequestrateOperazione ad “Alto Impatto” nel quartiere San Pietro a Patierno, dove le forze dell’ordine hanno effettuato un’ampia attività di controllo contro...

Esplosione a San Pietro a Patierno, bomba contro pizzeria inaugurata da poche oreUna bomba è stata fatta esplodere davanti a "Passione Culinaria", pizzeria appena aperta a San Pietro a Patierno, Napoli nord; indagini della Polizia...

Temi più discussi: Non ha sgomberato palazzo occupato; il Viminale dovrà risarcire 21 milioni di euro; Alloggi Ater recuperati e destinati alle Forze dell’Ordine: protocollo tra ministero dell’Interno e Regione Lazio; Spin Time occupato a Roma, Viminale condannato: deve pagare 21 milioni per mancato sgombero; Occupazione Spin Time, condanna di oltre 21 milioni di euro per il Viminale: L'edificio va sgomberato.

Napoli, immobili pubblici occupati e trasformati in abitazioniDue persone denunciate a San Pietro a Patierno Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di im ... expartibus.it

Rigenerare immobili pubblici abbandonati: c’è un algoritmo che calcola l’impatto socialedi M.T. In Umbria il tema degli immobili pubblici inutilizzati resta in gran parte sommerso, ma i numeri nazionali aiutano a mettere a fuoco una questione che riguarda da vicino anche il territorio re ... umbria24.it

In questi giorni di #Quaresima percorriamo insieme le quattordici stazioni della Via Crucis, sostando davanti ai quadri esposti da venerdì scorso, 20 febbraio, nella Basilica di San Pietro, lungo la navata centrale e attorno all’Altare della Confessione. Sono ope - facebook.com facebook

Lo splendido Tempietto del #Bramante Nascosto nel complesso di San Pietro in Montorio… sul colle del Gianicolo #Roma x.com