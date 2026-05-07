Il percorso del Giro d’Italia del 14 maggio 2026 a Napoli sarà diverso rispetto al previsto. La tappa non passerà più per Bagnoli a causa dei lavori legati all’America’s Cup e alla presenza di cantieri sul lungomare. La corsa si fermerà in piazza del Plebiscito, dove si svolgerà l’arrivo. La modifica si è resa necessaria per consentire l’organizzazione della gara e rispettare i lavori in corso nella zona.

La tappa del 14 maggio del Giro d’Italia 2026 modifica il tracciato per i lavori legati all’America’s Cup e ai cantieri sul lungomare di Bagnoli. Il villaggio del Giro sarà allestito a piazza Municipio. Cambia il percorso della tappa napoletana del Giro d’Italia 2026. La carovana rosa, come riporta Fanpage.it, non attraverserà più l’area di Bagnoli e Coroglio a causa dei lavori ancora in corso legati all’America’s Cup e ai cantieri sul lungomare. Il passaggio previsto tra Posillipo, Marechiaro, Mergellina e l’ex area Italsider è stato cancellato perché le strade non sono ancora pronte. I lavori sul villaggio dell’America’s Cup e su via Partenope dovrebbero concludersi soltanto nel mese di giugno.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Il Giro d’Italia cambia percorso a Napoli: niente passaggio a Bagnoli, arrivo in piazza del Plebiscito

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