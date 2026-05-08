Papa Leone XIV a Napoli l' arrivo in piazza del Plebiscito accolto da 30mila fedeli

Papa Leone XIV è giunto a Napoli e si è fermato in piazza del Plebiscito, dove sono accorsi circa 30.000 fedeli. Prima di arrivare nella piazza principale, il pontefice ha percorso il centro della città e ha visitato il Duomo, dove ha sostato brevemente. La manifestazione ha visto una grande partecipazione popolare, con le persone che hanno accolto l’arrivo del Papa con entusiasmo.

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