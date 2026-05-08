Papa Leone XIV a Napoli l' arrivo in piazza del Plebiscito accolto da 30mila fedeli
Papa Leone XIV è giunto a Napoli e si è fermato in piazza del Plebiscito, dove sono accorsi circa 30.000 fedeli. Prima di arrivare nella piazza principale, il pontefice ha percorso il centro della città e ha visitato il Duomo, dove ha sostato brevemente. La manifestazione ha visto una grande partecipazione popolare, con le persone che hanno accolto l’arrivo del Papa con entusiasmo.
Papa Leone XIV arriva in piazza del Plebiscito a Napoli dopo aver percorso il centro cittadino e aver fatto tappa in Duomo. Ad accoglierlo oltre 30mila fedeli. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
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