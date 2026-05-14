Bagnoli estorsione da 285mila euro per una Lamborghini | cinque arresti

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione nell’area flegrea, arrestando cinque persone coinvolte in un caso di estorsione. Secondo quanto ricostruito, gli uomini avrebbero tentato di ottenere 285 mila euro da un proprietario di una Lamborghini. Durante l’azione, sono stati eseguiti diversi controlli e perquisizioni, portando all’arresto dei sospettati. La vicenda è ora al centro di un’indagine in corso.

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Blitz della Polizia di Stato nella mattinata odierna nell’area flegrea. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque pregiudicati, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di estorsione, tentata estorsione e rapina aggravati dal metodo mafioso. Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, la vittima sarebbe finita nel mirino di un sodalizio criminale ritenuto egemone nell’area di Bagnoli all’epoca dei fatti. Le indagini avrebbero accertato che un esponente di spicco del clan, utilizzando documenti falsi, avrebbe tentato di ottenere il noleggio di un’autovettura di ingente valore.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Bagnoli, estorsione da 285mila euro per una Lamborghini: cinque arresti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Priolo: 3 arresti, forbici e 800 euro di estorsioneLa Polizia ha posto fine a un’operazione di estorsione in corso a Priolo, arrestando tre uomini accusati di aver minacciato una vittima per... Furto al negozio di ottica a Fiuggi da 60 mila euro, cinque arresti (video)La Squadra Mobile e il Commissariato locale individuano i responsabili del colpo grazie a sei mesi di indagini e analisi dei sistemi di...