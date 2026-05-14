Napoli prende a forbiciate la moglie dopo una lite | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Napoli dopo aver colpito la moglie con una forbice, a seguito di una lite. La vicenda si è conclusa con il suo trasferimento nel carcere di Poggioreale. La donna e il figlio sono stati coinvolti nell'incidente, mentre l'uomo è stato denunciato per lesioni e maltrattamenti. La situazione è stata segnalata alle forze dell'ordine, che hanno intervenuto sul posto.

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È successo a culmine di una lite, l'ennesima. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha accoltellato la moglie. Lei ha tentato di scappare, lui l'ha colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena. Solo a questo punto la donna è riuscita a scappare di casa, rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli. Qui l'equipe medica ha allertato le forze dell'ordine, che hanno arrestato un 66enne. È accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, per lui è stato disposto il trasferimento nel carcere di Poggioreale., L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio a Napoli, nel Rione Traiano.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, prende a forbiciate la moglie dopo una lite: arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Napoli, accoltella la moglie durante una lite: arrestato un 66enneA Napoli, nel Rione Traiano, un 66enne ha accoltellato la moglie con un paio di forbici durante una lite, dopo mesi in cui la donna è stata... Femminicidio a Bergamo: uccide la moglie dopo una lite, arrestatoABBONATI A DAYITALIANEWS Il delitto tra le mura domestiche Una tragedia si è consumata a Bergamo, dove Valentina Sarto, 42 anni, è stata uccisa dal...