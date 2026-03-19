A Bergamo, una donna di 42 anni è stata uccisa dal marito di 50 anni al termine di un episodio violento. La lite tra i due è culminata con l’aggressione, che ha portato alla morte di Valentina Sarto. L’uomo è stato arrestato poco dopo i fatti. La tragedia si è verificata all’interno della loro abitazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il delitto tra le mura domestiche. Una tragedia si è consumata a Bergamo, dove Valentina Sarto, 42 anni, è stata uccisa dal marito Vincenzo Dongellini, 50 anni, al termine di una violenta aggressione. La donna è stata colpita con diverse coltellate alla schiena e alla gola, in un episodio che ha scosso profondamente la comunità. I due si erano sposati da meno di un anno, dopo una relazione durata circa dieci anni. L’allarme lanciato dal marito. A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine è stato lo stesso uomo, che ha telefonato alla figlia raccontando quanto appena accaduto. È stata la giovane, residente in un’altra città, a contattare la polizia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Femminicidio a Bergamo: uccide la moglie dopo una lite, arrestato

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Ancora un #femminicidio: l’ultima vittima a #Bergamo, dove una 42enne è stata uccisa a coltellate dal marito che poi ha tentato il suicidio. #Tg1 Alfredo Ranavolo x.com