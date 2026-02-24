Napoli Anguissa si allena regolarmente | potrebbe essere convocato per Verona Di Marzio

Zambo Anguissa si allena con continuità, dopo aver superato un problema muscolare, e potrebbe tornare a disposizione per la partita contro il Verona. La sua presenza in campo dipende dall’ultimo allenamento e dalla valutazione dello staff medico. La sua partecipazione rappresenta un’opzione importante per la squadra di Antonio Conte, che punta a rinforzare il centrocampo. La decisione finale arriverà nelle prossime ore.

Buone notizie per il Napoli e per Antonio Conte: Zambo Anguissa potrebbe essere convocato per la sfida contro il Verona. Ne parla Gianluca Di Marzio. Napoli, Anguissa potrebbe strappare una convocazione. Si legge sul sito di Di Marzio: L’infermeria del Napoli non è mai stata vuota, nel corso dei mesi si sono susseguiti diversi infortuni. Tanti i top che Antonio Conte non ha avuto a disposizione. Tra questi c’è anche Frank Zambo Anguissa. La sua ultima apparizione con la maglia degli azzurri risale addirittura al 9 novembre 2025, ovvero nella sconfitta contro il Bologna. Nel corso delle scorse settimane l’ex centrocampista del Fulham sembrava pronto al rientro, prima di essere fermato nuovamente da un problema alla schiena. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

