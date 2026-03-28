Kevin De Bruyne si trova negli Stati Uniti, dove sta partecipando a un’amichevole internazionale con la nazionale belga contro gli Stati Uniti. Durante una dichiarazione, il centrocampista ha commentato le recenti critiche rivolte a Lukaku, affermando che a Napoli si sente sempre un certo rumore. De Bruyne ha parlato in modo diretto, senza approfondimenti sui motivi delle polemiche.

Kevin De Bruyne, è negli Stati Uniti per svolgere l’amichevole internazionale con il suo Belgio contro gli USA. Il centrocampista del Napoli è intervenuto ai microfoni di Vtm Nieuw, dove ha risposto alla situazione caldissima che sta vivendo Romelu Lukaku in queste ore. De Bruyne non ci sta: le sue parole. Kevin De Bruyne ha preso le difese del suo connazionale durante l’intervista ai microfoni di Vtm Nieuw. Duro attacco alla situazione in casa Napoli, con un messaggio chiarissimo che non fa sconti a nessuno: “C’è sempre molto ‘rumore’ intorno a Napoli. Se succede qualcosa, viene ingigantito. Non conosco i dettagli di quello che sta succedendo esattamente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne risponde alle critiche su Lukaku: “A Napoli c’è sempre rumore…”

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