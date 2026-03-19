Napoli a Cagliari Conte punta su McTominay e De Bruyne | arbitra Mariani occhio ai precedenti

Il Napoli si prepara alla trasferta di Cagliari, con l’allenatore che punta su McTominay e De Bruyne per rafforzare la squadra. La partita sarà diretta dall’arbitro Mariani, noto per aver già diretto incontri tra queste squadre in passato. I giocatori sono pronti a scendere in campo con determinazione, mentre l’obiettivo è mantenere alta la posizione in classifica.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Napoli si prepara alla trasferta di Cagliari con nuove certezze e un obiettivo chiaro: dare continuità e rilanciarsi con decisione nelle zone alte della classifica. Per la sfida di venerdì alle 18:30, Antonio Conte ritrova due pedine fondamentali come Scott McTominay e Kevin De Bruyne, pronti a partire titolari dopo l’impatto decisivo avuto nell’ultima gara. La sensazione è che il tecnico azzurro voglia evitare cali di tensione e partenze lente. La lezione è stata assimilata: non si può più concedere spazio agli avversari, soprattutto in trasferta, dove serviranno personalità e gestione della partita sin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, a Cagliari Conte punta su McTominay e De Bruyne: arbitra Mariani, occhio ai precedenti Articoli correlati Leggi anche: Cagliari-Napoli, Conte stupisce tutti: McTominay e De Bruyne titolari? Leggi anche: Cagliari-Napoli, tornano De Bruyne e McTominay: il discorso di Conte e le scelte di formazione Una raccolta di contenuti su Cagliari Conte Temi più discussi: Cagliari-Napoli, Rastelli: Quando dissi al Sorrento di prendere Conte; Cagliari-Napoli, ora Conte può scegliere; Napoli, assalto al secondo posto in due mosse: venerdì a Cagliari, poi Conte sfida Allegri; Napoli, Conte non gradisce il calendario: contro il Cagliari è il terzo anticipo consecutivo. Cagliari-Napoli, cambio tattico per ContePrima delle sosta per le nazionali, il Napoli dovrà affrontare il Cagliari per la trentesima giornata di campionato, e per Conte ... ilnapolionline.com Cagliari-Napoli, tornano i fab four: la sfida è lanciataCamminando il meglio possibile sulle spalle di se stesso, Antonio Conte prova domani pomeriggio a ridare al Napoli una nuova identità intrisa di presente e di quella strana speranza ... ilmattino.it La formazione che Conte sceglierà per Cagliari-Napoli - facebook.com facebook De Bruyne e McTominay subito titolari a Cagliari La scelta di Conte x.com