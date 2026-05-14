napoli lukaku torna in belgio stavolta definitivamente

Il calciatore belga ha lasciato il Napoli e si è trasferito definitivamente nel suo paese d'origine. La trattativa si è conclusa dopo settimane di negoziati, portando all'addio ufficiale del giocatore alla squadra italiana. La scelta di tornare in Belgio è stata confermata nelle ultime ore, mettendo fine a un periodo di collaborazione tra le parti iniziato nella seconda metà di marzo. La sua partenza segna la conclusione di una fase che ha visto molti sviluppi nel corso degli ultimi mesi.

Napoli, 14 maggio 2026 - Una storia a puntate sempre ricche di colpi di scena che sta comunque per arrivare all'epilogo: non è la trama di una serie tv in voga, ma è l'estrema sintesi di quanto sta accadendo tra il Napoli e Romelu Lukaku praticamente fin dalla seconda metà di marzo. Una saga, appunto, che nelle ultime ore ha vissuto un altro scossone. Quello che probabilmente mette davvero la parola fine su un rapporto cominciato nell' estate 2024 e che ha attraversato alterne vicende. Proprio in stile Big Rom. Cosa è successo tra Lukaku e il Napoli. Il belga, infatti, non è nuovo ad aprire al meglio le sue avventure nelle nuove squadre... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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SFOGO DAL CESSO LUKAKU È TORNATO IN BELGIO .... ALLORA DEVO SFOGARE NUOVAMENTE PUNTO

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Temi più discussi: Lukaku-Napoli, è finita: Romelu torna in Belgio, il club aspetta l'offerta giusta; Napoli, il caso Lukaku: torna a Castel Volturno ma è già ai saluti. Addio a fine stagione; Napoli, Lukaku torna in Belgio per smaltire l'infortunio: le ultime news; Napoli, Lukaku torna in Belgio con il consenso della società.

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