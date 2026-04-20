Stamattina si è svolto un incontro tra l’attaccante e la società del club partenopeo. Durante la riunione, sono stati affrontati alcuni aspetti relativi al mancato rientro del calciatore. Successivamente, l’attaccante ha lasciato l’Italia e si è diretto in Belgio per ricevere cure mediche. L’esito dell’incontro e le decisioni prese non sono ancora state rese note ufficialmente.

Faccia a faccia stamattina tra Romelu Lukaku e la società partenopea per chiarire il mancato rientro del calciatore a Castel Volturno. Come riporta la redazione di SkySport, Romelu Lukaku si è presentato a Castel Volturno insieme al suo agente Federico Pastorello per un confronto diretto con il club azzurro. Un incontro tutt’altro che formale, nato con l’obiettivo di chiarire le incomprensioni emerse nelle ultime settimane e riallineare le posizioni. Il vertice, a cui hanno preso parte i dirigenti e con ogni probabilità anche Antonio Conte, è stato definito positivo. L’attaccante ha avuto modo di spiegare il proprio punto di vista in un clima disteso.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Incontro Lukaku-Napoli: l’attaccante torna in Belgio per curarsi

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