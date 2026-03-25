Lukaku lascia il Belgio | torna a Napoli per allenarsi

Romelu Lukaku ha lasciato il Belgio e si è trasferito a Napoli per riprendere gli allenamenti. Il calciatore non parteciperà alle prossime amichevoli contro gli Stati Uniti e altri avversari. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli ufficiali, e il ritorno in città è avvenuto in tempi recenti. Al momento, non ci sono indicazioni sulle motivazioni di questa scelta.

Romelu Lukaku non sarà a disposizione del Belgio per le prossime amichevoli contro Stati Uniti e Messico. L’attaccante del Napoli, dopo aver raggiunto il ritiro dei Red Devils a Bruxelles, ha infatti lasciato il gruppo e farà rientro in Italia. La decisione era stata già anticipata con una comunicazione ufficiale della federazione belga. La scelta non nasce da un’esclusione tecnica, ma da una gestione concordata delle sue condizioni. L’obiettivo è permettere al centravanti di lavorare con continuità e migliorare la propria tenuta fisica in vista dei prossimi impegni. Il Belgio ha spiegato così la situazione: “Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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