A Napoli, un'organizzazione dedita alla vendita di informazioni riservate è stata smantellata dalla Squadra Mobile. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema illecito che sottraeva dati dalle banche dati e li rivendeva a clienti interessati. Tra le informazioni vendute, c'era anche l’indirizzo di alcune persone note, come una nota personaggio dello spettacolo, che veniva offerto a 20 euro. Le vittime, molte delle quali ignare, hanno scoperto la situazione solo al termine delle indagini.

Le vittime non sapevano nulla; alcune di loro lo hanno scoperto solo grazie alle indagini della Squadra Mobile di Napoli, che ha smantellato un'organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva. Tantissime le persone a cui sono stati sottratti i dati sensibili, tra cui diversi vip: il cantautore Alex Britti, Lory Del Santo, ma anche calciatori come Dario D'Ambrosio e Julio Cesar. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, il tariffario degli spioni: "L'indirizzo di Lory Del Santo? 20 euro"

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Temi più discussi: Traffico di dati dei Vip, indagati poliziotti e dipendenti dello Stato; Appartenenti alla forze dell'ordine esfiltravano abusivamente e vendevano dati su calciatori, attori e cantanti: 10 arresti; Napoli, poliziotti rubavano e vendevano dati su imprenditori e vip; I dossier, il tariffario su file Excel, i pagamenti in nero, così i poliziotti infedeli rubavano e rivendevano i dati dei vip. Tra gli spiati Lory Del Santo e Alex Britti.

Napoli, il tariffario degli spioni: Dai 20 euro in suL'indirizzo di casa di Lory Del Santo poteva costare 20 euro. Gli ultimi movimenti bancari di Alex Britti si potevano comprare per 25 euro. Per lo stato di famiglia di Julio Cesar bastavano 6 euro. msn.com

Compravendita di dati, tra i vip spiati Alex Britti e Lory del SantoTra i nomi dei personaggi noti spiati, nelle carte dell'inchiesta coordinata dalla procura partenopea, compaiono anche vertici di aziende farmaceutiche, imprenditori, un membro del board di Leonardo, ... ansa.it