Secondo me Giorgia Meloni… Lory Del Santo il commento inaspettato sulla premier

Lory Del Santo torna a far parlare di sé, questa volta per alcune dichiarazioni rilasciate durante la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, andata in onda il 19 marzo su RaiRadio1. Personaggio televisivo, attrice, regista ed ex modella classe 1958, da sempre abituata a sorprendere, Del Santo ha affrontato anche il tema del referendum sulla giustizia, offrendo una lettura personale e decisamente fuori dagli schemi. Nel corso dell’intervista, l’artista ha espresso chiaramente la propria posizione, spiegando le ragioni del suo orientamento di voto. “Voto sì perché bisogna svegliare questa politica addormentata, polverosa e troppo collegata a correnti che vanno al di là della ricerca della giustizia e dell’imparzialità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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