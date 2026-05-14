A Napoli, un’indagine della Squadra Mobile ha portato alla scoperta di un’organizzazione che si occupava di sottrarre dati dalle banche informazioni e di rivenderli. Le vittime non erano a conoscenza di quanto accadeva, e alcune si sono rese conto della situazione solo dopo i controlli delle forze dell’ordine. È stato scoperto che il tariffario per ottenere queste informazioni partiva da 20 euro, con prezzi che aumentavano in base alla richiesta. L’indagine ha portato all’arresto di alcuni sospetti coinvolti nel traffico illecito.

Le vittime non sapevano nulla; alcune di loro lo hanno scoperto solo grazie alle indagini della Squadra Mobile di Napoli, che ha smantellato un'organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva. Tantissime le persone a cui sono stati sottratti i dati sensibili, tra cui diversi vip: il cantautore Alex Britti, Lory Del Santo, ma anche calciatori come Dario D'Ambrosio e Julio Cesar. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, il tariffario degli spioni: "Dai 20 euro in su"

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