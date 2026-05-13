A Napoli, una banda di criminali aveva messo in piedi un sistema per accedere illegalmente a dati privati di migliaia di cittadini. Gli investigatori hanno scoperto che i membri del gruppo entravano nelle banche dati di polizia giudiziaria, dell’Agenzia delle entrate e del fisco per rubare informazioni sensibili. Quindi, rivendevano i dati a chi era disposto a pagare di più, sfruttando le vulnerabilità di sistemi informativi pubblici e privati.

Rubavano le vite degli altri. E le rivendevano al miglior offerente. Funzionava così: entravano nelle banche dati di polizia giudiziaria, della Agenzia delle entrate o del fisco, e acquisivano dati riservati, formalmente blindati. Si impossessavano di informazioni su eventuali segnalazioni di polizia giudiziaria - come la frequentazione con pregiudicato o segnalazioni in campo penale, ma anche eventuali cartelle in materia tributaria -, per poi metterle sul tavolo in una sorta di compravendita clandestina. Da un lato pubblici ufficiali infedeli, dall’altro alcuni manager nel settore delle investigazioni private. Ma quali erano le ragioni di...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, rubavano dati privati di migliaia di cittadini: nella gang degli spioni anche «divise sporche»

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