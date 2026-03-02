Carnevali | Smentisco le voci su Laurentié il Napoli non l’ha cercato a gennaio Per lui si parte dai 20 milioni

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha negato che il Napoli abbia cercato Laurentié a gennaio e ha precisato che per il centrocampista le richieste sono di almeno 20 milioni di euro. La squadra neroverde ha concluso una stagione positiva con Grosso in panchina, e il dirigente ha commentato le voci di mercato che coinvolgono il giocatore.

A Radio Gr Parlamento: "Su Grosso non abbiamo mai avuto dubbi. È un tecnico che può ambire a club importanti". Ottima la stagione del neopromossa Sassuolo di Fabio Grosso. L'amministratore delegato e direttore generale della squadra neroverde, Giovanni Carnevali, durante la puntata n.785 de 'La Politica nel Pallone' di Emilio Mancuso su Radio Gr Parlamento ha spiegato: "Quello di ieri è un colpo grosso, abbiamo disputato una gara importante contro un'avversaria di cui tutti conosciamo la forza. Abbiamo dimostrato un grande spirito e una grande determinazione nei momenti cruciali". La differenza a livello di punti è elevata. Dobbiamo cercare di divertirci, poi quel che riusciremo ad ottenere sarà tutto di guadagnato.