L' export dalla provincia di Sondrio vola oltre il miliardo di euro
Nell'ultimo anno, l'export della provincia di Sondrio ha superato il miliardo di euro, confermando un trend positivo avviato nei mesi precedenti. Secondo i dati dell’Osservatorio economico di Unioncamere Lombardia, nel quarto trimestre del 2025 si è registrato un incremento del 2,6% rispetto all’anno precedente. La crescita si mantiene costante, proseguendo il percorso di espansione avviato nel periodo precedente.
Un anno complessivamente positivo, in continuità con i precedenti, segnato dal cambio di passo fotografato dall’Osservatorio economico di Unioncamere Lombardia nel quarto trimestre: il 2025 per l'export della provincia di Sondrio evidenzia una crescita del 2,6% rispetto al 2024, raggiungendo.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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