L' export dalla provincia di Sondrio vola oltre il miliardo di euro

Da sondriotoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultimo anno, l'export della provincia di Sondrio ha superato il miliardo di euro, confermando un trend positivo avviato nei mesi precedenti. Secondo i dati dell’Osservatorio economico di Unioncamere Lombardia, nel quarto trimestre del 2025 si è registrato un incremento del 2,6% rispetto all’anno precedente. La crescita si mantiene costante, proseguendo il percorso di espansione avviato nel periodo precedente.

Un anno complessivamente positivo, in continuità con i precedenti, segnato dal cambio di passo fotografato dall’Osservatorio economico di Unioncamere Lombardia nel quarto trimestre: il 2025 per l'export della provincia di Sondrio evidenzia una crescita del 2,6% rispetto al 2024, raggiungendo.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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