Le esportazioni della provincia di Arezzo nel 2025 hanno superato i 18,5 miliardi di euro, con un aumento del 19,3% rispetto all’anno precedente. I dati ufficiali evidenziano una crescita significativa per l’economia locale, che si traduce in numeri molto positivi. La fase di espansione si conferma come uno degli aspetti principali per il settore commerciale della zona.

Si chiude con numeri molto positivi per l’economia aretina. Le esportazioni della provincia hanno superato i 18,5 miliardi di euro, segnando una crescita del 19,3% rispetto all’anno precedente. Un risultato che conferma Arezzo tra i territori più dinamici della Toscana sul fronte del commercio internazionale. Secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena, la provincia si conferma seconda in Toscana per valore dell’export, con una quota pari al 24,3% del totale regionale. Se si considerano insieme le esportazioni di Arezzo e Siena, le imprese del territorio arrivano a contribuire per oltre il 30% all’export complessivo della Toscana, regione che nel 2025 ha registrato una crescita del 21,3%. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Export, Arezzo vola nel 2025: oltre 18,5 miliardi di euro e crescita del 19%

Articoli correlati

Export in provincia di Arezzo, nel 2025 a oltre 18,5 miliardi di euroArezzo, 12 marzo 2026 – Le esportazioni della provincia di Arezzo, sulla base dei dati provvisori pubblicati dall’ISTAT, si sono attestate nel 2025 a...

L'export abruzzese cresce del 6,9% nel 2025, sfiorati i 10 miliardi di euroMentre la situazione internazionale e la crisi in Medio Oriente gettano ombre su imprese e famiglie e alimentano nuove incertezze sull’andamento...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Export Arezzo vola nel 2025 oltre 18 5...

Temi più discussi: Export con il segno meno. La Toscana in forte crescita, ma Siena perde il 10 per cento; Export Italia a due velocità: Toscana vola, il Sud frena; Le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente, Toscana regione più esposta: in EAU il 20% dell’export del distretto orafo aretino.

Export in provincia di Arezzo, nel 2025 a oltre 18,5 miliardi di euroArezzo, 12 marzo 2026 – Le esportazioni della provincia di Arezzo, sulla base dei dati provvisori pubblicati dall’ISTAT, si sono attestate nel 2025 a oltre 18,5 miliardi di euro. Con la diffusione ... lanazione.it

Arezzo prima in Italia per export orafo nel 2025Arezzo, 15 gennaio 2026 – Arezzo si conferma al primo posto nella classifica nazionale dell'export orafo nei primi nove mesi del 2025 con esportazioni per 3.636,3 milioni di euro, pari al 37,2% del ... lanazione.it

L’export italiano nel 2025 è aumentato (+3,3%), anche verso gli Usa (+7,2%) nonostante i dazi introdotti da Trump - facebook.com facebook

#Export: #Veneto in affanno. Dopo il picco del 2022 la nostra Regione registra ancora una volta il segno negativo: -0,9%. Calano settori chiave come pelle, calzature e arredo. Tengono macchinari e alimentare. Siamo terzi dieto la Lombardia (+1,8%) x.com