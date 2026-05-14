Napoli fuga in taxi dopo l’aggressione | marito arrestato con le forbici

Una donna è riuscita a scappare dopo essere stata ferita al petto durante un'aggressione a Napoli. Dopo l'aggressione, si è rifugiata in un taxi e si è allontanata dal luogo dell'incidente. Il marito è stato arrestato con l'accusa di averla ferita con delle forbici. Le autorità stanno cercando di capire come la donna sia riuscita a fuggire nonostante le ferite e perché le denunce presentate dal figlio in precedenza non abbiano impedito l'episodio.

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? Domande chiave Come ha fatto la donna a fuggire dopo le ferite al petto?. Perché le precedenti denunce del figlio non hanno fermato l'aggressore?. Cosa hanno scoperto i carabinieri esaminando l'interno dell'appartamento?. Chi deve rispondere del fallimento dei controlli preventivi sulle denunce?.? In Breve Prognosi di 21 giorni per la donna ferita al petto e alla schiena.. Precedenti denunce presentate dalla moglie e dal figlio nei mesi passati.. Aggressione avvenuta verso le 16:35 con sequestro di forbici sporche di sangue.. Sospettato trasferito nel carcere di Poggioreale su disposizione della Procura di Napoli.. Napoli, un uomo di 66 anni è stato arrestato in seguito a una violenta aggressione con forbici che ha ferito una donna di 65 anni nel pomeriggio di ieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, fuga in taxi dopo l’aggressione: marito arrestato con le forbici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Colpita dal marito con le forbici a Napoli, riesce a fuggire nonostante le ferite a petto, gamba e schiena Napoli, accoltella la moglie con le forbici: arrestato 66enneNapoli, violenza domestica al Rione Traiano: ferisce la moglie con le forbici dopo mesi di minacce, arrestato un 66enne Napoli, l’ennesimo episodio... Si parla di: Ladro ruba un taxi a Fiumicino durante lo scarico bagagli, la macchina in fuga e l'allarme degli autisti. State attenti; Furto di rame sulla linea AV Roma-Napoli: ladro fugge dopo inseguimento, recuperati 200 kg di cavi. Napoli, la colpisce con le forbici e torna a dormire: la fuga in taxi della moglie per farlo arrestareA Napoli una discussione per motivi banali si è trasformata in una violenta aggressione. Un uomo di 66 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Ha colpito la moglie d ... tg.la7.it